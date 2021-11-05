Россиянам рассказали о температурной аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в центре европейской части страны в ближайшие дни будет наблюдаться температурная аномалия, передает РИА «Новости».

По его словам, 5 ноября ожидается самый теплый день. Как отметил синоптик, 6 ноября тоже будет тепло.

«Температура будет превышать норму на 6°C. Днем и ночью будет +7-9°C градусов. Дальше постепенное понижение температуры, но по отношению к норме все равно очень высокое», — сказал Вильфанд.

Он также сообщил, что понедельник, 8 ноября, будет очень теплым, на 5°C выше нормы.

Специалист добавил, что аномальное тепло связано с теплым ветром из Средиземноморья.

Ранее Вильфанд заявил, что «сентябрьская» погода с температурой на 5-10°C выше нормы продержится в Москве минимум до 10 ноября.

До этого руководитель противопожарного отдела российского отделения «Greenpeace» Григорий Куксин рассказал «Газете.Ru», что изменение климата в России создает благоприятные условия для пожаров, которые могут длиться целый год.