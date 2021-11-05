Режим нерабочих дней не продлили власти Воронежской области

В Воронежской области власти приняли решение об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт правительства региона, где цитируются слова губернатора Александра Гусева.

Глава региона объявил, что часть ограничительных мер продолжит действовать. Александр Гусев указал на стабилизацию ситуации. По его словам, в регионе появился резерв коек и уменьшилось количество болеющих.

«Безусловно, на это повлияли нерабочие дни», — заключил глава области.

Накануне власти региона сообщили о возобновлении обучения школьников в очном формате. С 8 ноября смогут работать промышленные, аграрные и строительные предприятия и салоны красоты. Вузы сохранят дистанционный формат.

Власти Челябинской области продлили нерабочие дни до 12 ноября.

Ранее опрос показал, сколько россиян поддерживает продление нерабочих дней.