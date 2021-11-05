Супруга ученого Левченко прокомментировала задержание судна «Академик Иоффе» в Дании

Супруга ученого Олега Левченко, который сейчас находится на задержанном в Дании судне «Академик Иоффе», подтвердила «Известиям» эту информацию..

Она пожаловалась на плохую связь с экипажем судна. По ее словам, Интернет там сейчас не работает.

«Сегодня он позвонил и сказал, что 1-го числа пришли полицейские, забрали документы и больше никто не появлялся», - передела журналистам слова Левченко его жена.

Он также рассказала, что весь экипаж живет на судне и их кормят.

«Пока все нормально, настроение прекрасное, потому что ничего не знают. Ждут», — добавила россиянка.

По словам супруги, «Академик Иоффе» отправился в плавание 30 октября, а 1 ноября его задержали. Женщина указала, что в общих чертах знает причину.

«Ну это связано с тем, что судно перед этим возило туристов и зафрахтовала его канадская фирма. И там какие-то разборки. И они не понимают. Им сказали — рейс, они собрались и поехали», — рассказала супруга.

Судно арестовано по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd

Арест российского научного судна «Академик Иоффе» в датском порту Скаген был ожидаем и связан с прошлой практикой использования научных судов для путешествий иностранных туристов. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник в РАН.

«Когда-то «Иоффе» и «Вавилов» работали как туристические теплоходы. Был заключен договор с турфимой, которая была то ли посредником, то ли организатором туристических поездок. Когда наши законодатели вдруг озаботились работой научных судов на туристов, то запретили использовать суда, как туристические лайнеры. Контракт был разорван, фирма, начавшая продавать билеты, понесла убытки», — сообщил собеседник издания.

По его словам, турфирма подала иск и его удовлетворили.

На борту судна «Академик Иоффе» находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.