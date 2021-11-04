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Собянин заявил о росте темпов вакцинации от коронавируса в Москве

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в столице с начала октября выросли более чем в 4 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«Темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза. Если в начале октября прививку делали 5 тыс. человек в сутки, то теперь — порядка 23 тыс. человек, из них около 7 тыс. — ревакцинация», — говорится в сообщении.

Ранее Собянин заявил, что полный эффект от нерабочих дней в Москве будет понятен в конце следующей недели. Кроме того, мэр отметил, что ситуация с коронавирусом в столице «более-менее» стабилизировалась, а количество ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс.

За последние сутки в России было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса — 1 195 человек.

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