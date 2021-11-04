В Новой Зеландии вырастили огромную картофелину весом почти 8 кг

Новозеландцы Колин и Донна Крейг-Браун обнаружили в своем саду огромную картофелину и подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, пишет The Daily Mail.

Изначально пара подумала, что это трюфель, но оказалось, что это картошка. Новозеландцы окрестили клубень «картофелем-монстром».

Взвешивание показало, что масса огромной картошки — 17½ фунта (около 7,9 кг). Это вес двух мешков обычной картошки или маленькой собачки.

Фермеры назвали картофель Дуг, Колин перевозить огромную картофелину на специальной тележке. Мужчина рассказал, что они с женой не хотят делать из Дуга картофельное пюре — новозеландцы планируют сварить из гигантской картофелины водку.

На сегодняшний день, как пишет издание, в Книге рекордов Гиннеса самый тяжелый картофель — это монстр из Великобритании, который весил чуть менее 5 кг. Рекорд был зафиксирован в 2011 году.

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