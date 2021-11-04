Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Узбекистане уволили министра по развитию ИТ после блокировки соцсетей 16:40
Российского футбольного арбитра Карасева назвали лучшим судьей Европы 16:28
Британия первой в мире одобрила использование молнупиравира для лечения COVID-19 16:20
Президент Грузии предложила сделать лечение от коронавируса платным 16:19
Российская порноактриса ответила Хабибу на критику ринг-герлз 16:10
Стали известны подробности задержания судна «Академик Иоффе» в Дании 16:08
Пожар произошел в Киево-Печерской лавре 16:03
Семин рассказал, что ему не нравится в нынешнем «Локомотиве» 16:00
Россиянин потребовал миллиард долларов от группы Metallica 15:48
Прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» в ФРГ возобновилась 15:46

В Новой Зеландии вырастили огромную картофелину весом почти 8 кг

close
100%
Кадр из видео/Newshub/Youtube

Новозеландцы Колин и Донна Крейг-Браун обнаружили в своем саду огромную картофелину и подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, пишет The Daily Mail.

Изначально пара подумала, что это трюфель, но оказалось, что это картошка. Новозеландцы окрестили клубень «картофелем-монстром».

Взвешивание показало, что масса огромной картошки — 17½ фунта (около 7,9 кг). Это вес двух мешков обычной картошки или маленькой собачки.

Фермеры назвали картофель Дуг, Колин перевозить огромную картофелину на специальной тележке. Мужчина рассказал, что они с женой не хотят делать из Дуга картофельное пюре — новозеландцы планируют сварить из гигантской картофелины водку.

На сегодняшний день, как пишет издание, в Книге рекордов Гиннеса самый тяжелый картофель — это монстр из Великобритании, который весил чуть менее 5 кг. Рекорд был зафиксирован в 2011 году.

Ранее повар из Краснодарского края сварил 1 101 литр борща и попал в Книгу рекордов России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть