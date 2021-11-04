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Пожар произошел в Киево-Печерской лавре

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РИА «Новости»

Пожар произошел на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В настоящее время на месте работают спасатели.

Отмечается, что о пожаре стало известно 13.45 по местному времени. Пламя охватило корпуса № 68 на втором этаже двухэтажного здания, где расположена мастерская по росписи икон, и перешло на кровлю. Пожарные устанавливают площадь возгорания.

К тушению огня привлечены 55 человек и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Саратове загорелся памятник архитектуры «Дом И. И. Зейферт», в котором раньше была гостиница «Россия».

«Дом И. И. Зейферт» был построен в XIX веке на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова.

До этого стало известно, что в строящемся доме на юге Москвы произошел пожар. Отмечается, что возгорание произошло на территории ЖК «Квартал на набережной» в районе ЗИЛа.

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