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Полиция задержала около 15 человек, планировавших участвовать в «Русском марше» в Москве

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Alexander Zemlianichenko/AP

Сотрудники полиции задержали порядка 15 человек на станции метро «Пушкинская» в Москве, которые планировали участвовать в шествии националистов «Русский марш». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что участники марша собираются на разных станциях столичного метрополитена и группами приезжают на станцию «Пушкинская», где их прямо на перроне задерживают правоохранители и выводят на улицу. В настоящее время на Пушкинской площади дежурит ОМОН.

Ранее Министерство внутренних дел призвало россиян отказаться от участия в несанкционированных акциях 4-7 ноября, а также предупредило об уголовной ответственности в случае возникновения массовых беспорядков.

Накануне стало известно, что Перовский районный суд Москвы арестовал на 10 суток одного из организаторов шествия «Русский марш» Никиту Зайцева, признав его виновным в неповиновении сотруднику полиции (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Сам Зайцев заявил, что не согласен с таким решением.

С 2009 года «Русские марши» проходят в Москве 4 ноября, в День народного единства. Зайцев был организатором «марша» в 2019 году — это было последнее санкционированное проведение мероприятия. В прошлом году столичная мэрия отклонила заявки на «Русский марш» на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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