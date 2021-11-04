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В Швейцарии женщина отказалась продавать дом вакцинированным клиентам

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Depositphotos

В Швейцарии владелица дома не захотела продавать недвижимость привитым покупателям. Об этом сообщило местное издание Watson.

В сентябре двое жителей региона Невшатель увидели предложение о продаже дома на местном сайте Anibis. Они связались с владелицей и захотели посетить помещение. Как рассказала одна из покупательниц по имени Элиза, молодая семья быстро осознала, что хозяйка дома, является «специфической личностью», которая высказывает необычные вещи.

После второго визита она подтвердила, что продаст паре дом. Банк и нотариус без препятствий начали оформлять необходимые документы. Но перед завершением процедуры продажи владелица дома начала колебаться и менять условия продажи. Однако упоминание прививки в ходе одного из их последних разговоров, по мнению пары, стало последней каплей, несмотря на разрешение женщины уведомить банк и нотариуса об одобрении завершения сделки.

Хозяйка направила электронное письмо с уведомлением об отказе от продажи. Она отказалась комментировать изданию данную ситуацию. С юридической точки зрения владелица не нарушила закон страны.

Ранее в России на сервисе «Авито» появились вакансии курьера с сертификатом о вакцинации, который готов сходить в заведение за счет клиента, чтобы принести ему необходимые покупки.

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