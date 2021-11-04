Ученые зафиксировали одну из мощнейших магнитных бурь за последние несколько лет

Ученые в ночь на 4 ноября зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук (РАН).

«Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале», — говорится в сообщении Лаборатории.

По данным ученых, нестабильность магнитного поля Земли будет фиксироваться примерно два-три дня, при этом вряд ли будут вновь достигнуты максимальные значения.

Отмечается, что текущая магнитная буря должна завершиться к 12-15 часам дня по московскому времени.

31 октября сообщалось, что на Земле началась магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце.