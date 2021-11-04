Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра

Диетолог Татьяна Иванникова рассказала о плюсах и минусах употребления сыра. Также эксперт в разговоре с РИА Новости дала совет, на что следует обратить внимание при выборе этого продукта.

Иванникова уточнила, что сыр на четверть состоит из белков и быстро насыщает. Также белки необходимы для организму, поскольку служат строительным материалом для мышц. Сыр рекомендуется к употреблению спортсменами во время восстановительного периода.

Иванникова указала на лучшее усвоение белков из сыра, чем из цельного молока. Также сыры отлично восполняет энергию. Но это же свойство может оказаться и вредным. Из-за высокой калорийности сыр противопоказан людям с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При выборе сыра надо отдавать предпочтение натуральному, без растительных жиров, указала Иванникова.

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