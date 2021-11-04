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На «Авито» появились услуги курьеров с QR-кодом

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Антон Денисов/РИА «Новости»

На «Авито» в разных городах России опубликованы вакансии курьера с сертификатом о вакцинации, который готов сходить в заведение за счет клиента, чтобы принести ему напитки, еду и необходимые покупки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Систему кодов для прохода в общественные места к началу ноября ввели практически все российские регионы. Так называемые QR-курьеры помогают тем, кто пока не успел или не захотел привиться. Услуга стоит в среднем 300–500 рублей. Однако при небольшой доплате QR-курьеры обещают приехать на собственном автомобиле.

В Telegram-канале «Тюмень №1» опубликовано подобное объявление.

«Услуга от курьера, прошедшего все круги вакцинации и имеющего сертификат с QR-кодом. Данный сертификат зарегистрирован на Госуслугах. Могу посещать любые заведения, с возможностью сделать покупки за вас... Ограничения отсутствуют», — говорится в тексте.

Предприимчивый курьер также заявил о готовности делать фото и видео товаров для клиента, чтобы «удаленный шопинг» стал максимально комфортным. Минимальная ставка — 500 рублей в час.

Ранее в Минздраве оценили решение выдавать QR-коды неофициально переболевшим. Сообщалось, что такое решение может вступить в силу в Санкт-Петербурге.

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