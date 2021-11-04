Соловьев назвал Собчак «матерящейся теткой» из-за интервью про «профнепригодную» Захарову

Телеведущий Владимир Соловьев назвал Ксению Собчак «матерящейся теткой, целующаяся с девками». Об этом он заявил в выпуске своего шоу «Полный контакт» на YouTube. Поводом для резкой критики стало ее интервью с бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина и дипломатом Сергеем Ястржембским.

Дипломат выразил сомнения в профпригодности официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Это вот эта матерящаяся тетка — это тебя так учили в МГИМО? Или целоваться взасос с девками публично — этому тебя учили в МГИМО?» — разразился критикой ведущий в своем шоу.

Соловьев также назвал телеведущую и журналиста Собчак циничной и безнравственной из-за скандала на свадьбе популярного рэпера Моргенштерна и смертельного ДТП на трассе в Сочи.

Соловьев обвинил телеведущую во лжи по поводу помощи пострадавшим в смертельном ДТП. Он указал, что санитарный самолет для доставки выжившей, но тяжело раненной женщины на лечение в Москву тогда предоставил его друг, а не телеведущая.

В адрес Сергея Ястржембского также прозвучали обвинения. Соловьев заподозрил государственного деятеля в коррупции, указав на его благосостояние, которое «нельзя заработать на государственной службе».