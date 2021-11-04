Правительство нашло способы борьбы с суррогатным алкоголем

В Минфине, Минэкономразвития и Минпромторге изучают перечень мер, которые российские производители алкоголя подготовили с целью снизить количество продаж суррогатных напитков. Об этом пишут «Известия».

«По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко мы разработали пакет предложений по реформированию розничного рынка алкоголя», — заявил президент Союза производителей алкогольной продукции России Игорь Косарев. По его мнению, необходимо бороться с нелегальным оборотом алкоголя в том числе и экономическими методами.

Эксперты, в частности, предложили снизить госпошлину за лицензию на розничную торговлю алкоголем, при этом лицензировать не сеть магазинов, а каждый по отдельности. Также предлагается убрать ограничение по торговым площадям.

В Минфине изданию заявили, что поддерживают инициативу о снижении госпошлины. Также в ведомстве предложили в случае нарушений аннулировать лицензию только того места, где они было обнаружены, а не всей сети магазинов заведений общепита, если такая имеется.

В России за последний месяц произошли несколько массовых случаев отравления контрафактным алкоголем. Так, в Свердловской области после употребления метилового спирта скончались 24 человека. В Курганской области в середине октября три человека умерли от отравления контрафактным алкоголем. Однако самое массовое смертельное отравление за последнее время произошло в Оренбургской области, где от суррогатного алкоголя погибли 29 человек.

В связи с этим в Госдуме предложили ужесточить ответственность за массовое отравление суррогатом.