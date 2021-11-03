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В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за 65 лет выставка Врубеля

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Третьяковкой галерее 3 ноября открылась масштабная выставка работ художника Михаила Врубеля, сообщили в учреждении.

Первой посетители увидят картину «Царевна-Лебедь», и впервые за столетие – собрание всех трех картин «Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный», а также две дополняющие друг друга картины «Пророк» Врубеля.

«Эта встреча происходит где-то раз в столетие. В 1956 году, возможно, это случилось в Третьяковке. И сейчас, собрав их в одном зале, мы понимаем, что это очень сильное впечатление», — рассказала РИА «Новости» куратор выставки Ирина Шуманова.

На выставке в филиале Третьяковской галереи в парке «Музеон» представлено более 300 работ художника, в том числе написанные в психбольницах картины – им посвящен отдельный зал. А также – более 50 полотен с живописью и пастелью, около 200 графических шедевров и 30 работ в технике майолики. Проект выставки готовили более года.

Ранее сообщалось, что в Московском музее современного искусства пропал «Рисунок к триптиху» художника Владимира Янкилевского.

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