Instagram разблокировал страницу правительства Севастополя

Instagram разблокировал официальную страницу правительства Севастополя. Об этом в социальных сетях сообщилапресс-служба города.

«Благодарим администрацию сети, что не прошли мимо и в индивидуальном порядке рассмотрели обращение. Огромное спасибо нашим подписчикам, кто поддержал репостами наши публикации», — заявили в городской администрации.

В пресс-службе напомнили об адресе прежнего профиля — @sevastopol.gov.ru.

Как заявляланачальник управления информационной политики города Ирина Юхина, причиной блокировки стало большое количество ответов на комментарии пользователей, что было отмечено как «чрезмерная активность».

Ранее социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российского телеведущего Евгения Попова, впоследствии страница была разблокирована.

До этого Facebook заблокировалстатьи нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.