Главу Узкомнадзора отстранили после ограничения доступа к соцсетям

Руководителя Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшера Зияева отстранили от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина Узбекистана.

«Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранен от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям», — заявили в пресс-службе правительства Узбекистана.

Ранее Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана приняла решение ограничить работу мессенджера Telegram, социальных сетей Facebook и «Одноклассники» и видеохостинга YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.

В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон «О персональных данных», в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.