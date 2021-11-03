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Главу Узкомнадзора отстранили после ограничения доступа к соцсетям

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Руководителя Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшера Зияева отстранили от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина Узбекистана.

«Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранен от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям», — заявили в пресс-службе правительства Узбекистана.

Ранее Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана приняла решение ограничить работу мессенджера Telegram, социальных сетей Facebook и «Одноклассники» и видеохостинга YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.

В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон «О персональных данных», в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

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