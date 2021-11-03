Синоптик Тишковец сравнил катастрофу под Иркутском с падением вертолета в озеро на Камчатке

Причиной падения самолета Ан-12, разбившегося под Иркутском, могли стать плохие погодные условия и устаревшая модель воздушного судна, предположил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.Ru»

«На мой взгляд там были очень сложные [погодные] условия. Идет холодный фронт, идет арктическое вторжение, сопровождаемое зарядом снега, метели, ухудшением видимости и порывистым боковым ветром. А самолет старенький, у него ограничения по посадке не более 15 метров в секунду, но он все равно лезет на полосу. В облаках наблюдались и электризация, и болтанка, и сильнейшее обледенение. А никаких противообледенительных систем нет, этим самолетам черт знает сколько лет. Весь этот комплекс мог стать либо косвенной, либо прямой причиной развития катастрофической ситуации. У меня в этом сомнений нет, но отмечу, что проводить расследование и называть причины должна авиационная комиссия, только они могут это делать», — сказал синоптик.

Тишковец вспомнил ситуацию в вертолетом, рухнувшим в Курильское озеро на Камчатке минувшим летом. По его словам, катастрофы можно было избежать, если бы было налажено хорошее метеорологическое обеспечение авиации.

«У меня многолетний опыт расследования таких инцидентов. Сколько уже в этом году было авиационных катастроф, [произошедших] по причине отсутствия гидрометеорологической безопасности. Метеорологическое обеспечение авиации у нас очень плохое. Необходимо комплектовать соответствующие штаты, снабжать аэродромы оборудованием. Здесь все из-за денег. Такая же ситуация была на Камчатке с вертолетом Ми-8, который рухнул в озеро. Там тоже была сложная погода. У меня такое ощущение, что эта система полностью деградировала», — заключил синоптик.

Ранее при заходе на посадку в районе населенного пункта Пивовариха под Иркутском пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. Позднее стало известно, что самолет разбился. Все семь человек, находившихся на борту, погибли.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).