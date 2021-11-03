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У женщины почернел палец и пожелтел ноготь после укуса ядовитой многоножки

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thassynarab/Instagram

Большой палец на ноге Тасинары Варгас из Бразилии почернел после того, как ее ужалила ядовитая многоножка, забравшаяся в ботинок, сообщает Mirror. При этом ноготь на том же пальце внезапно стал желтым.

По словам женщины, пока она шла на работу, почувствовала, как в правом ботинке кто-то ползает. Она остановилась, сняла обувь и увидела внутри многоножку, которую выкинула. Однако когда Варгас вернулась домой, ее палец на большой ноге уже был черным.

«Я сняла кроссовки и увидела свою ногу. Я испугалась, начала кричать и звать на помощь», — рассказала Тасинара.

Бразильянка сразу же поехала в больницу, где ее осмотрели три врача. Как рассказали медики, женщине не стоит переживать — никакой опасности нет. Палец и ноготь изменили свой цвет из-за вещества, обжигающего кожу, которое выделяют некоторые виды многоножек.

«Мне сообщили, что нужно просто хорошо ухаживать за раной. Ноготь может отпасть, но в этом ничего удивительного», — поделилась Варгас.

Ранее другая жительница Бразилии пострадала от укуса сороконожки — у женщины в несколько раз увеличилась верхняя губа.

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