В Greenpeace объяснили происхождение пожара в тундре, возмутившего Байдена

Пожар в Магаданской области стал популярен в связи с политическими заявлениями, которые возникли из-за необычного для ноября явления на севере России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал руководитель противопожарного отдела российского отделения «Greenpeace» Григорий Куксин. По его словам, пожар в тундре иллюстрирует уже происходящие в России изменения климата.

«Столько внимания к пожару в Магаданской области уделяется в связи с политическим контекстом, из-за которого о нем начали говорить, чем из-за самого пожара. Я думаю, что если бы не политические заявления вокруг саммита, то, весьма вероятно, что в СМИ его не заметили бы. Заметили, потому что необычное явление для севера по времени года. Ноябрь. Окрестности Магадана – территория, где обычно в это время лежит снег, поэтому это очень яркое свидетельство изменения климата, которое уже произошло. Это единственная причина, по которой сейчас этому пожару столько внимания уделяется. Потому что у нас сейчас довольно много горит на Дальнем Востоке, на юге Приморья, в Хабаровском крае, в Еврейской автономной области, на юге Европейской России. Этот пожар такой выдающийся в том смысле, что он настолько необычный на Севере для этого времени года, что привлекает внимание, как иллюстрация уже произошедших изменений климата», — рассказал он.

По словам Куксина, площадь пожара может составлять тысячи гектаров, возникнуть он мог по вине людей.

«Пожар по всей видимости довольно большой, судя по снимкам, которые мы видим, площадь измеряется уже тысячами гектаров. Но это все равно не очень много, и сам по себе он не огромный пожар, который принципиально меняет статистику в регионе или в стране. Возник он, весьма вероятно, по вине людей, потому что в это время природных причин на это нет. Скорее всего, оставленный костер, охотники или рыбаки просто грелись и оставили непотушенный костер, либо специально подожгли траву. Это традиция, с которой пока не удалось в нашей стране справиться. Пожар рукотворный, но климатические условия современные создают возможность устраивать такие пожары настолько поздно и даже настолько северно», — пояснил Куксин.

Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на недавнее заявление главы США Джо Байдена в адрес РФ и Владимира Путина о серьезных климатических проблемах в России.