В Австралии нашли живой девочку, похищенную почти 20 дней назад из палатки

В Австралии была найдена живой четырехлетняя девочка Клео Смит, которую похитили из палатки ее семьи и искали в течение 18 дней. Об этом сообщает издание Independent.

По предварительным данным, ребенка украли, когда семья отправилась в поход и устроила кемпинг. Клео бесследно пропала 16 октября из палатки, в которой ночевала со своими родителями и младшей сестрой. Это произошло в первую ночь семейного отпуска.

Спустя почти 20 дней после исчезновения полицейские спасли девочку из запертого дома в Карнарвоне, прибрежном городе и порте в Западной Австралии.

Полиция арестовала 36-летнего мужчину и начала допрашивать его. При этом следователи не нашли какой-либо связи между злоумышленником и семьей Смитов.

Сейчас Клео в безопасности, ее жизни ничего не угрожает. Она уже вернулась к своим родителям.

«Наша семья снова стала единой», — поделилась мать девочки Элли Смит.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон считает благополучный исход и окончание поисков прорывом.

«Тот факт, что этому кошмару пришел конец и наши худшие опасения не оправдались — это просто огромное облегчение», — подчеркнул премьер.

Сотрудники полиции изначально подозревали, что Клео была похищена взрослым человеком, так как застежка-молния на откидной створке палатки была поднята на высоту, которой она не могла достичь.

После пропажи ребенка о ее судьбе переживала вся Австралия. В поисковых операциях задействовали вертолеты. Добровольцы обыскивали прилегающую местность.

Спустя пять дней после исчезновения в качестве награды за информацию о местонахождении объявили один миллион австралийских долларов (743 тыс. долларов).