Воробьев заявил, что нерабочие дни в Подмосковье продлены не будут

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни из-за ситуации с COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в области стабилизуется коронавирусная обстановка. С 8 ноября откроются развлекательные заведения и предприятия сферы услуг, а ученики вернутся к очному обучению в школах.

Однако ряд ограничений остается в силе. 30% сотрудников компаний должны находиться на удаленке. Одновременно с этим, не был отменен домашний режим для пожилых людей.

Ранее аналогичное решение приняливласти Москвы. После 7 ноября город «приступит к обычной работе».

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в период с 30 октября по 7 ноября в стране введены нерабочие дни для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. При этом главам регионов было предоставлено право вводить нерабочие дни раньше 30 октября и продлевать их после 7 ноября. В Москве период нерабочих дней начался с 28 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о продлении нерабочих дней на федеральном уровне не принималось.