Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сестра обвиненного в насилии Зейна Малика намекнула, что в ссоре виновата Хадид 14:39
Гурбангулы Бердымухамедов восхитился «КамАЗом» 14:38
Суд в Москве смягчил наказание напавшему на геев у Курского вокзала 14:37
Власти Курской области продлили нерабочие дни 14:31
Европе пророчат «тепловые волны Люцифера» раз в три года 14:28
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя 14:24
Российские игроки осудили польскую игру за «убийство советских солдат» 14:19
Авербух рассказал о знакомстве с Арзамасовой 14:19
В ДНР предупредили о подготовке Киева к горячей фазе войны 14:18
Стали известны подробности обстрела машины врача ковидной реанимации 14:18

Москвичка выстрелила в дворника якобы из-за плохой уборки двора

Жительница столицы выстрелила из сигнального пистолета в дворника, якобы плохо убравшего придомовую территорию на востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Конфликт произошел в Восточном округе на Сиреневом бульваре.

Сначала был заметен цветной дым, запущенный из сигнального пистолета в сторону дворника. После чего на улицу выбежала женщина, кричавшая на мужчину.

Во время словесной перепалки москвичка попыталась ударить дворника по лицу, он успел увернуться.

Предположительно, на рабочего напала 51-летняя жительница Москвы. Сам работник не пострадал.

Как уточнил телеканал, территорию, где развернулся конфликт, обслуживает ГБУ «Жилищник». Точный адрес не называется.

Ранее сообщалось, что в Химках курьер убил коллегу после спора в рабочем чате. 42-летний Сергей Евсиков был задержан полицией. Он уже был судим за кражу и грабеж.

Все новости на тему:
Новости Москвы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть