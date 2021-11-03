Москвичка выстрелила в дворника якобы из-за плохой уборки двора

Жительница столицы выстрелила из сигнального пистолета в дворника, якобы плохо убравшего придомовую территорию на востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Конфликт произошел в Восточном округе на Сиреневом бульваре.

Сначала был заметен цветной дым, запущенный из сигнального пистолета в сторону дворника. После чего на улицу выбежала женщина, кричавшая на мужчину.

Во время словесной перепалки москвичка попыталась ударить дворника по лицу, он успел увернуться.

Предположительно, на рабочего напала 51-летняя жительница Москвы. Сам работник не пострадал.

Как уточнил телеканал, территорию, где развернулся конфликт, обслуживает ГБУ «Жилищник». Точный адрес не называется.

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