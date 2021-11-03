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В Кремле рассматривают обращение «Новой Газеты» по «досье Пандоры»

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Обращение «Новой газеты» и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) по «досье Пандоры», посвященному владельцам офшорных компаний по всему миру, поступила в администрацию президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«От «Новой газеты» действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями», — рассказал представитель Кремля.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов, министров, монархов, которыми они владеют через офшоры.

Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран. В числе фигурантов «досье Пандоры» президенты Украины и Азербайджана, король Иордании и королева Великобритании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков прокомментировал «досье», отметив, что в Кремле «не увидели скрытых богатств» окружения президента страны Владимира Путина.

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