В Кремле прокомментировали новые обвинения по делу о госизмене против Ивана Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели сообщения о завершении расследования и выдвижении новых обвинений по делу о государственной измене в отношении журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

«Любые обвинения еще предстоит доказать в суде. До этого, конечно же, мы никак ни ход следствия, ни суть предъявляемых обвинений комментировать не можем и не хотим», — подчеркнул Песков, отметив, что только суд может признать россиянина виновным.

Иван Сафронов был задержан в июле прошлого года. Против него возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет колонии. Следователи утверждают, что он работал на Управление по связи с заграницей и информации Чехии и передавал информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку.

Накануне адвокат Иван Павлов сообщил, что Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод по делу о госизмене. Согласно информации следствия, в декабре 2015 года советник главы Роскосмоса передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности российских военных в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии.

Сам Сафронов полностью отрицает свою вину.

Ранее стало известно, что журналист помещен в карцер в СИЗО «Лефортово» на трое суток.