Песков объяснил необходимость засекретить госзакупки Росгвардии и ФСО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о решении засекретить данные о государственных закупках Росгвардии, Федеральной службы охраны (ФСО) и ряда других ведомств.

«Речь идет о спецведомствах, конечно, это относится к гостайне. Этим продиктована необходимость закрытия информации», — пояснил представитель Кремля.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Росгвардия и ФСО должны будут проводить закрытые тендеры. С 1 января 2022 года ведомства и подконтрольные им учреждения и предприятия смогут не раскрывать данные о своих закупках. Кроме того, засекреченными останутся закупки Минобороны, Службы внешней разведки и ФСБ.

Впервые о намерении Росгвардии засекретить свои закупки стало известно в 2019 году. Тогда государственная военная организация просила не раскрывать свои закупки для «унификации подхода». Тогда же засекретить свои покупки просила и ФСО. В ведомстве объяснили эту инициативу «увеличением количества угроз в отношении объектов государственной охраны».