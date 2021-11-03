Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эдгар Запашный назвал экс-чемпиона UFC трепачом за слова о Федоре Емельяненко 11:35
В Москве не зафиксировали превышения концентрации загрязняющих веществ после тумана 11:34
В Госдуме призвали генерала ВСУ брать пример с коллег из США после слов... 11:29
В Филадельфии полицейским запретят останавливать водителей в рамках борьбы... 11:29
В Киеве у Рады собрались протестующие против обязательной вакцинации 11:16
WP: власти США обсуждают принцип первого ядерного удара 11:14
Тестами на поддельный сертификат о вакцинации не будут проверять каждого... 11:02
Махачев поднялся на одну строчку в рейтинге легковесов UFC 11:02
Bloomberg: ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться... 11:01
Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов 10:59

В Китае зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом

close
100%
AP

В Китае произошла новая вспышка заболеваемости коронавирусом, известно о 93 новых случаях заражения внутри страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

Уточняется, что коронавирусная инфекция в последние дни распространяется на севере и северо-востоке страны, в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.

Китайские СМИ называют тенденцию «тревожной», так как география появления новых случаев заболеваний расширяется, несмотря на введенные жесткие ограничительные меры.

По состоянию на 2 ноября в Китае зафиксировано 109 новых инфицированных COVID-19, из них 16 человек прибыли в КНР из-за рубежа.

Ранее американская разведка пришла к выводу, что коронавирус не был создан Китаем в рамках разработки биологического оружия. При этом отмечается, что пока недостаточно данных, чтобы исключить версию об искусственном происхождении вируса.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть