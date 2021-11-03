В Китае зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом

В Китае произошла новая вспышка заболеваемости коронавирусом, известно о 93 новых случаях заражения внутри страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

Уточняется, что коронавирусная инфекция в последние дни распространяется на севере и северо-востоке страны, в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.

Китайские СМИ называют тенденцию «тревожной», так как география появления новых случаев заболеваний расширяется, несмотря на введенные жесткие ограничительные меры.

По состоянию на 2 ноября в Китае зафиксировано 109 новых инфицированных COVID-19, из них 16 человек прибыли в КНР из-за рубежа.

Ранее американская разведка пришла к выводу, что коронавирус не был создан Китаем в рамках разработки биологического оружия. При этом отмечается, что пока недостаточно данных, чтобы исключить версию об искусственном происхождении вируса.