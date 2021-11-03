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Альтштейн: тесты на поддельные сертификаты не коснутся вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Вакцины на «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» не будут выявляться тестом на определение поддельного сертификата о вакцинации, так как они производятся в небольшом количестве и мало применяются. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«КовиВак и «ЭпиВакКорона» этим тестом выявляться не будут. По крайней мере «ЭпиВакКорона» применяется очень мало, это вообще не вакцина. Это несчастье, потому что она не эффективна. Она сделана так, что никакого иммунитета вакцина не вырабатывает. Если на «ЭпиВакКорону» будут брать поддельные сертификаты, тогда это то же самое, что прививаться этой вакциной. Отличий тут нет. Вакцина «КовиВак» сделана правильно, по всем канонам, но нет данных об эффективности, не могут никак провести третью фазу исследований и доказать, что вакцина эффективна. Кроме того, эта вакцина производится в достаточно небольших количествах, ее производство достаточно сложное. В результате эти вакцины особого значения у нас не имеют. Они не повлияют на поддельные сертификаты», — рассказал он.

По словам Альтштейна, главная проблема заключается в нежелании людей вакцинироваться.

«Главная проблема тут в том, что люди не хотят прививаться хорошей вакциной. «Спутник V» будет признана на международном уровне, но и без всяких признаний можно ею вакцинироваться, раз уж специалистам ясно, что она работающая», — заключил Альтштейн.

Ранее глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип работы теста на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19.

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