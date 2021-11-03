Антиковидные паспорта для школьников могут появиться в Туве

Антиковидные паспорта для каждого ученика могут начать действовать в школах в Туве. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Разработку проекта поручили министерству образования республики.
«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», — добавили в пресс-службе правительства.
Как подчеркнул и.о. заместителя председателя правительства Александр Брокерт, с образом жизни, который привыкли вести жители республики, единственной защитой от коронавируса для всех является вакцинация.
Отдано распоряжение о необходимости провести дезинфекцию всех помещений образовательных учреждений до окончания школьных каникул.
В оперштабе по борьбе с COVID-19 считают, что надо вести масштабную антиковидную пропаганду среди школьников, устраивая просветительские уроки с участием врачей.
По данным Министерства здравоохранения Тувы, на лечении в стационарных госпиталях находится 60 детей с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что власти Башкирии приостановили введение ковид-паспортов.