Антиковидные паспорта для школьников могут появиться в Туве

Антиковидные паспорта для каждого ученика могут начать действовать в школах в Туве. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Разработку проекта поручили министерству образования республики.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», — добавили в пресс-службе правительства.

Как подчеркнул и.о. заместителя председателя правительства Александр Брокерт, с образом жизни, который привыкли вести жители республики, единственной защитой от коронавируса для всех является вакцинация.

Отдано распоряжение о необходимости провести дезинфекцию всех помещений образовательных учреждений до окончания школьных каникул.

В оперштабе по борьбе с COVID-19 считают, что надо вести масштабную антиковидную пропаганду среди школьников, устраивая просветительские уроки с участием врачей.

По данным Министерства здравоохранения Тувы, на лечении в стационарных госпиталях находится 60 детей с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии приостановили введение ковид-паспортов.