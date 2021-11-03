В Магаданской области тушат природный пожар площадью около 360 гектаров

Пожарные тушат природный пожар площадью около 360 гектаров в 15 километрах от поселка Армань в Магаданской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя учреждения Авиалесоохрана.

Отмечается, что в двадцатиградусный мороз загорелась сухая трава. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра. В настоящее время на месте работают 12 сотрудников Авиалесоохраны. Они пытаются устранить пожар, однако для этого не хватает воды, поскольку в округе замерзли все водоемы.

«Проехать туда невозможно, там болото подмерзшее. Но воду подвозят, пожарные ходят за ней несколько километров», — рассказал источник.

По его словам, ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом. В настоящее время зафиксировано несколько очагов возгорания. Пламя может затронуть линию электропередачи Армань-Янск, часть опор держится на деревянном основании.

«Техника туда не подойдет. Там болото, бульдозер провалится, лед еще тонкий. И всего триста метров до открытого пламени», — рассказал сотрудник энергетической компании Александр Башев..

В МЧС уточнили, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

24 октября сообщалось, что пал травы был выявлен в городе Канске Красноярского края, возгорание охватило территорию в непосредственной близости от автозаправки. Возгорание охватило территорию площадью в 7 гектаров. Тогда никто не пострадал.

В сентябре руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексея Ярошенко заявил, что 2021 год стал рекордным с начала этого века по общей площади лесных пожаров в России.