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Власти Свердловской области рекомендовали переводить на удаленку непривитых сотрудников

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Работодателям в Свердловской области рекомендовали перевести на удаленный режим сотрудников, которые не вакцинировались хотя бы одним компонентом препарата от COVID-19. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Павел Креков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, власти намерены сдвинуть крайний срок получения второго компонента вакцины для допуска в свободные от COVID-19 зоны с 15 на 1 декабря.

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 718 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились 503 человека, скончались — 28. В общей сложности с начала пандемии в регионе выявили 158 812 случаев заражения коронавирусом. Всего 142 952 человека выздоровели, а 7532 зараженных скончались.

Ранее стало известно, что в Свердловской области несовершеннолетних граждан перестанут пускать в торговые центры с 4 ноября. Дети и подростки смогут посещать ТЦ только в сопровождении родителей или опекунов.

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