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Бывший депутат Рады предрек Зеленскому повторение судьбы Януковича

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Reuters

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича.

По его словам, нынешний президент, как и его предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки.

«А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — сказал Мураев.

Бывший парламентарий выразил убежденность в том, что текущая ситуация в стране похожа на преддверие событий на Майдане в 2013 года. По этой причине он обратился к Зеленскому, предупредив, что народ от него устал.

«Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», — отметил политик.

Мураев также заявил, что дальнейшее обострение ситуации в стране может привести к тому, что Украину разделят соседи.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в попытках его дискредитировать. Он выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «проворачиваете ту же схему», которую использовал бывший глава государства Виктор Янукович против бывшего киевского городского главы Леонида Черновецкого.

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