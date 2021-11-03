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Правительство талибов* запретило иностранные валюты в Афганистане

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Wali Sabawoon/AP

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России), захватившее власть в Афганистане, объявило о полном запрете на использование иностранной валюты в стране, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление талибов.

Жители Афганистана должны будут использовать местную валюту, или афгани, во всех транзакциях. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Свое решение талибы объяснили тем, что использование иностранной валюты «отрицательно сказывается на экономике страны».

Ранее сообщалось, что новые власти Афганистана запустили в Кабуле программу, по которой будут предоставлять работу, а платить за нее планируют пшеницей. Основными направлениями работы в рамках программы станут управление поверхностными водными ресурсами в горах в окрестностях Кабула и предотвращение возможных затоплений в городе.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство. По их мнению, они выполнили все условия для признания новой власти.

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