В Вашингтоне отец убил парня своей дочери, продавшего ее сутенерам

Мужчина из американского штата Вашингтон был обвинен в убийстве парня своей дочери, который, предположительно, продал ее для секс-услуг, сообщает полиция города Спокан в Facebook.

«Отец девушки, 60-летний Джон Эйзенман, был обвинен в убийстве первой степени», — говорится в сообщении.

Тело 19-летнего парня нашли в заброшенном автомобиле. По данным полиции, в октябре 2020 года Эйзенман узнал, что его несовершеннолетняя дочь якобы была продана сутенерам в районе Сиэтла. Он также выяснил, что парень его дочери мог быть причастен к ее продаже. Мужчине удалось спасти свою дочь и вернуть ее домой.

Позднее он выследил молодого человека, похитил его, связал и положил в багажник. Впоследствии Эйзенман ударил парня шлакоблоком по голове и нанес несколько ударов ножом, в результате чего тот скончался. После этого мужчина отогнал машину с телом внутри и бросил ее в округе Северный Спокан.

Убитого нашли практически спустя год — в октябре 2021 года. Эйзенмана посадили в тюрьму округа Спокан.

Ранее в Самаре обнаружили тело местного жителя, подозреваемого в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По предварительным данным, мужчину убил отец одной из девочек, над которыми он надругался: он нанес обидчику дочери несколько ножевых ранений, оставил его тело в лесу и присыпал землей. СМИ сообщают, что он сам пришел в полицию и дал признательные показания, показал место, где оставил тело. По его словам, он плохо помнит произошедшее из-за эмоционального срыва.