Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Украинский генерал пообещал устроить России «кровавую баню» в случае... 03:54
Исследование: у женщин до 35 лет с раком груди больше вероятность... 03:46
Семак считает, что ничего сверхъестественного в игре с «Ювентусом»... 03:38
Акции Tesla упали после слов Маска о сделке с Hertz 03:36
ТАСС: ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки 03:29
Семак назвал решение судьи позволить перебить «Ювентусу» пенальти слишком... 03:18
Wizz Air вернула в Будапешт летевший в Москву самолет после посадки в Киеве 03:15
Производитель «Арбидола» стал владельцем нефтесервисного бизнеса 03:11
Япония наградила шестерых россиян орденами Восходящего солнца 03:06
Стало известно, куда россияне чаще всего путешествовали в октябре 03:01

В Вашингтоне отец убил парня своей дочери, продавшего ее сутенерам

close
100%
Joshua Roberts/Reuters

Мужчина из американского штата Вашингтон был обвинен в убийстве парня своей дочери, который, предположительно, продал ее для секс-услуг, сообщает полиция города Спокан в Facebook.

«Отец девушки, 60-летний Джон Эйзенман, был обвинен в убийстве первой степени», — говорится в сообщении.

Тело 19-летнего парня нашли в заброшенном автомобиле. По данным полиции, в октябре 2020 года Эйзенман узнал, что его несовершеннолетняя дочь якобы была продана сутенерам в районе Сиэтла. Он также выяснил, что парень его дочери мог быть причастен к ее продаже. Мужчине удалось спасти свою дочь и вернуть ее домой.

Позднее он выследил молодого человека, похитил его, связал и положил в багажник. Впоследствии Эйзенман ударил парня шлакоблоком по голове и нанес несколько ударов ножом, в результате чего тот скончался. После этого мужчина отогнал машину с телом внутри и бросил ее в округе Северный Спокан.

Убитого нашли практически спустя год — в октябре 2021 года. Эйзенмана посадили в тюрьму округа Спокан.

Ранее в Самаре обнаружили тело местного жителя, подозреваемого в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По предварительным данным, мужчину убил отец одной из девочек, над которыми он надругался: он нанес обидчику дочери несколько ножевых ранений, оставил его тело в лесу и присыпал землей. СМИ сообщают, что он сам пришел в полицию и дал признательные показания, показал место, где оставил тело. По его словам, он плохо помнит произошедшее из-за эмоционального срыва.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть