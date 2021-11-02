Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Украинский футболист подвергся резкой критике за слова о геях 21:49
Тарантино продаст семь вырезанных сцен из «Криминального чтива»... 21:44
Доктор Мясников ответил на самые частые вопросы о вакцинации 21:42
Джонсон объяснил отсутствие Путина на климатическом саммите в Глазго 21:38
Роспотребнадзор запретил проведение матча «Динамо» — «Краснодар» в Москве 21:29
Под Мурманском дети погибли в ДТП с фурой 21:23
Генерал ВСУ Павлюк заявил о подготовке Киева к новому витку эскалации... 21:20
Жена российского актера призвала спасать семью девятилетней студентки МГУ 21:17
Умер пятикратный чемпион мира по фехтованию Виктор Путятин 21:16
Молдавия вернет одолженный у Украины и Румынии газ 21:09

Правительство обновило правила о сведениях, составляющих гостайну

close
100%
Станислав Красильников/ТАСС

Правительство утвердило новые правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну к различным степеням секретности. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что степень «должна соответствовать тяжести ущерба безопасности РФ» в случае распространения сведений. В рамках документа выделяются следующие сферы: экономическая, военная, внешнеполитическая, научно-техническая, разведывательная, контрразведывательная и оперативно-розыскная. Распространение секретной информации может навредить государственным интересам в одной или нескольких упомянутых сферах.

Распространение «сведений особой важности» может навредить интересам России, «совершенно секретных» — интересам государственного органа или отрасли экономики страны, а «секретных» — во всех иных случаях, связанных с государственной тайной.

Ранее популяризатор космонавтики и основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров рассказал«Газете.Ru», почему приказ ФСБ — ограничивающий сведения о военной и космической отрасли России, за передачу за рубеж которых можно стать иноагентом — фактически убьет популяризацию космоса в России

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть