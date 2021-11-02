Правительство обновило правила о сведениях, составляющих гостайну

Правительство утвердило новые правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну к различным степеням секретности. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что степень «должна соответствовать тяжести ущерба безопасности РФ» в случае распространения сведений. В рамках документа выделяются следующие сферы: экономическая, военная, внешнеполитическая, научно-техническая, разведывательная, контрразведывательная и оперативно-розыскная. Распространение секретной информации может навредить государственным интересам в одной или нескольких упомянутых сферах.

Распространение «сведений особой важности» может навредить интересам России, «совершенно секретных» — интересам государственного органа или отрасли экономики страны, а «секретных» — во всех иных случаях, связанных с государственной тайной.

Ранее популяризатор космонавтики и основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров рассказал«Газете.Ru», почему приказ ФСБ — ограничивающий сведения о военной и космической отрасли России, за передачу за рубеж которых можно стать иноагентом — фактически убьет популяризацию космоса в России