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Флешмоб с троллингом Джо Байдена подхватил американский город Брэндон

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Don SchultzFacebook

В американском городке Брэндон в Миннесоте добавили надпись к дорожному знаку на въезде в город. Над названием населенного пункта появилась подпись «Let's go!», в результате чего получилась фраза «Let's go, Brandon!», ставшая популярной среди американских консерваторов и означающая «К черту Байдена!».

«Не знаю кто это сделал, но я угостил бы этого человека напитком. Или пятью», — пошутил пользователь Дон Шульц, выложивший пост в сети.

С недавних пор противники Джо Байдена используют этот эвфемизм, которым заменяют нецензурное ругательство в адрес главы Белого дома.

Фраза «Let's go Brandon» стала популярна среди избирателей, членов Республиканской партии — и даже некоторых музыкантов. Она появляется на баннерах, защитных масках и футболках. Флэшмоб начался 2 октября на гонках в Алабаме, где свою первую серию Xfinity Series выиграл 28-летний гонщик Брэндон Браун. Пока он давал интервью репортеру NBC Sports, толпа позади него скандировала фразу, которую было сложно разобрать. Репортер предположил, что они кричали «Let's go Brandon», поддерживая гонщика, но в итоге стало понятно, что на самом деле это была фраза «**** Joe Biden» («К черту Байдена»).

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