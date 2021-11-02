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Взломавший магазин мужчина объяснил, что захотел сосиску в тесте

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Global Look Press

Мэтью Девлин из Шотландии ночью разбил стеклянную дверь в магазине, потому что очень сильно хотел сосиску в тесте, пишет Mirror. Об этом мужчина рассказал в полицейском участке, куда пришел с повинной.

По его словам, он пробрался в магазин Greggs, желая отведать выпечку. Супермаркет был закрыт, поэтому шотландцу идея разбить стекло показалась разумной. Впрочем, желаемой сосиски в тесте там не оказалось, поэтому дебошир ушел с пустыми руками.

Около четырех часов утра Мэтью зашел в полицейский участок и рассказал офицерам, что он натворил. По словам сотрудников, Девлин был не трезв.
«Он сообщил офицерам, что разбил дверь, потому что хотел булку с колбасой», — рассказала сотрудница полиции Эмма Ленг.

Мужчине предъявили обвинения в вандализме, также в кармане его брюк нашли небольшой нож. В итоге суд приговорил Девлина к ограничению свободы: в течение 67 дней ему нельзя выходить из дома с 21.00 до 7.00.

Ранее житель Иркутской области украл из магазина большую мягкую игрушку панду. Злоумышленника вычислили по камерам наружного наблюдения, мимо которых он пробегал.

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