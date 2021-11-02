Американка поймала гигантского тунца весом более 272 килограммов

Мишель Чикале из США поймала огромного тунца весом более 272 килограммов, пишет Indepented.

По словам американки, запоминающаяся рыбалка состоялась в середине октября в штате Нью-Гэмпшир. Когда тунец попался на крючок, у женщины ушел час, прежде чем поднять добычу на борт с помощью специального механизированного устройства.

Как рассказала Мишель, она и раньше ловила крупных тунцов, но этот экземпляр пока на вершине ее коллекции. После замеров было установлено, что рыба весит 272 килограмма, ее длина составляет 2,7 метра. Однако измерения проводили после того, как у нее удалили голову, хвост и внутренности.

Чикале также опубликовала в сети ролик с пойманы тунцом и удивила людей размером улова.

«Эту рыбу можно есть несколько лет», — прокомментировал один из зрителей.

Ранее рыбаки из Индии поймали рыбу размером с человека и разбогатели на $488 тысяч, когда ее продали.