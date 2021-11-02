Видеоблогер рассказал об одном из самых загадочных сайтов в интернете

Видео об одном из самых загадочных сайтов в интернете появилось в блоге Chill Fuel на Youtube. Авторы выпуска рассказали о сайте, название которого «mortis» переводится с эсперанто как «смерть».

Домен был зарегистрирован еще в 1997 году, однако известность загадка «mortis» получила только в начале 2010-х, когда пользователи имидж-бордов обнаружили сайт с черным экраном и полем для ввода логина и пароля. Когда один из юзеров проанализировал код страницы, он увидел, что сайт содержит терабайты информации с очень тяжеловесными файлами, занимавшими вплоть до 39 гигабайт. Для конца 1990-х это было просто огромным количеством. Например, объем данных на серверах компании Walmart составлял всего 8 терабайт.

При этом, все попытки взломать сайт оказались безуспешными. Все это озадачило интернет-расседователей, так как возник вопрос — зачем в то время надо было создавать пустой сайт с такой прочной защитой и таким количеством никому недоступных данных.

Единственное, что удалось выяснить, это то, что сайт был зарегистрирован человеком под именем Томас Линг, владевшим с 1997 года еще 24 сайтами, которые все больше заставляли задуматься о том, какую цель преследует их создатель. Так, на одной из веб-страниц, названной в честь чудовища Ктулху из книг Говарда Лавкрафта, стоившей, вероятно большое количество денег, было лишь изображение шахматной фигуры, а также подпись «мертвый, но спящий». Вероятно, это было парафразом цитат из книги автора ужасов.

Примерно в 2013 году, когда эта история стала известной, кто-то удалил сайты, запросив также удаление всей информации в интернете об их истории, в том числе из веб-архива.

Авторы предположили, что самой правдоподобной теорией является то, что сайт представлял собой простое хранилище пиратских фильмов и фото, поскольку названия некоторых видеофайлов похожи на названия популярных в конце 1990-х фильмов.

Ранее сообщалось о сфотографировавшемся на кладбище мужчине, обнаружившем «странное лицо» на фото.