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В трех регионах России могут продлить нерабочие дни

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Республике Коми, в Амурской и Ульяновской областях могут продлить нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что если не получится притормозить рост заболеваемости коронавирусом, придется идти по пути продления нерабочих дней. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в регионе зафиксировали 564 новых случая заражения коронавирусом, 570 человек выздоровели, а 15 скончались.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сказал, что продление нерабочих дней зависит от эпидемической ситуации в регионе к 7 ноября. По его словам, при необходимости в Амурской области возможно введение жестких ограничительных мер, в том числе локдауна. В регионе за последние сутки выявили 177 новых случаев коронавируса, 103 пациента с COVID-19 выздоровели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам, связанным с нерабочими днями в стране и их продлением якобы до Нового года.

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