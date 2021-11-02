Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Еще не существующая партия Разумкова уже преодолевает 5% барьер 14:06
Ювелиры помогли полицейским раскрыть кражу эксклюзивных украшений 14:03
Мартиросян опроверг закрытие «Игры» из-за поцелуя мужчин 14:03
ГИБДД назвала марки машин самых частых нарушителей ПДД 14:02
В Москве прощаются с диктором Игорем Кирилловым 14:02
Задремавший Борис Джонсон попал в кадр на климатическом саммите 13:58
Главный тренер «Сочи» о Зареме: она была против Витории, почему ее никто... 13:54
Врач назвала причины постоянной тревоги из-за непрочитанных сообщений 13:53
Под Петербургом задержали 13 иностранцев, пытавшихся нелегально попасть... 13:46
Мостовой рассказал подробности конфликта Карпина и Дзюбы 13:44

Арестован экс-замглавы Минстроя Рейльян

close
100%
Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян и экс-владелец компании «Спецтрансстрой», которого задержали на прошлой неделе, арестован. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что после задержания Рейльяна доставили в Иркутск для проведения следственных действий. Кроме того, в подрядных структурах, связанных с бизнесменом, проводились обыски.

По данным РБК, в 2016–2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» «Трансюжстроем» контракты на более 100 млрд руб. по строительству Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали.

Юрий Рейльян перестал быть собственником «Спецтрансстроя» осенью 2019 года. Тогда во главе компании встал бывший первый заместитель гендиректора «РЖД-Строй» Евгений Куманцов, а владельцем фирмы стал Роман Шленчак. С февраля этого года «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.

Летом этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти виновных в срыве сроков расширения БАМа и Транссиба, в строительстве которых принимали участие компании Рейльяна.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть