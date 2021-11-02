Очевидцы сообщают о взрыве рядом с больницей в Кабуле

В Кабуле рядом с больницей взорвался террорист-смертник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

«Атака теророриста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения», — рассказал очевидец.

Уточняется, что после взрыва были слышны выстрелы.

Очевидцы позднее сообщили о втором взрыве, который произошел рядом с военным госпиталем в Кабуле. Взрывы прогремели один за другим, ведется стрельба, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Khaama Press.

Ранее сообщалось,20 октября два человека погибли, 12 получили ранения в результате произошедшего теракта в Кабуле. Отмечается, что семь пострадавших были доставлены в больницу «Ибн-Сина», еще пять человек — в столичную больницу неотложной медицинской помощи.

По данным МВД Афганистана, двое подозреваемых в осуществлении теракта задержаны. В настоящее время правоохранители продолжают вести следственные мероприятия.