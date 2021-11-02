В Канаде из-за отказа прививаться отстранили от работы более 3 тыс. медиков

В канадской провинции Западная Колумбия отстранили от работы более 3 тысяч медиков из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, сообщает Global News.

Глава минздрава региона Эдриан Дикс заявил, что вакцинацию, при этом, прошли 96% из 127,5 тыс. медицинских работников Британской Колумбии. Те 3 325 медиков, которые либо отказались пройти вакцинацию, либо не предоставили данных о вакцинации, были отстранены от работы в медицинских учреждениях без сохранения зарплаты.

Из-за этого, по словам Дикса, больницы столкнулись с нехваткой медицинского персонала — было отменено или отложено значительное число хирургических операций.

В Канаде в двух провинциях — в Британской Колумбии и Квебеке — власти объявили медицинским работникам ультиматум, по которому медики обязаны пройти вакцинацию от коронавируса до конца октября.

Ранее в Приморье ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников.