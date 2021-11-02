Прокурор запросил для фигуранта «лондонского списка» восемь лет колонии

Прокурор попросил Никулинский суд Москвы приговорить фигуранта «лондонского списка», бывшего гендиректора ПАО «ТрансФин-М» (ТФМ) Дмитрия Зотова к восьми годам колонии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что Зотов и его экс-заместитель Елена Сергеева под видом передачи в лизинг ООО «Инвестактив» с правом последующего выкупа украли у компании незадолго до ее продажи тысячу грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд рублей. Судебные разбирательства по этому делу начались в феврале этого года. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК).

По данным газеты, прокурор на слушаниях назвал вину подсудимых полностью доказанной.

Для Сергеевой гособвинитель ходатайствует о пяти годах тюрьмы с отсрочкой до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. В отношении Зотова расследуется еще одно уголовное дело — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний.

В так называемый «лондонский список» попали бизнесмены, покинувшие Россию из опасения уголовного преследования, но желающие вернуться на родину. Им предложили вернуться под гарантии на справедливое разбирательство и на то, что они их не арестуют по возвращении.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен Борис Титов больше не будет работать с так называемым «лондонским списком» предпринимателей, на которых в России завели уголовные дела. По словам Титова, Генпрокуратура не может гарантировать, что по возвращении их не арестуют.