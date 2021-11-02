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Тело бывшего судьи обнаружили сожженным на кладбище под Томском

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Тело мужчины 1962 года рождения нашли в селе Молчаново Молчановского района Томской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», передает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Тело экс-судьи Юрия Васильева, проработавшего в Молчановском районном суде 21 год, обнаружили 31 октября. По информации ТВ2, 30 октября мужчина отправился на автомойку, загнал машину, но не вернулся. Родственники и полиция приступили к его поиску.

Как сообщается, в результате тело было найдено на местном кладбище сожженным. Рядом с ним лежала судейская мантия.

Васильев прекратил работать в должности судьи с 2017 года.

Ранее следователи в Алтайском крае завели уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа...) в связи с обнаружением тела участкового полиции отдела по Ленинскому району Барнаула и сгоревшего автомобиля.

Согласно информации следствия, 14 июля полицейский выехал на служебной машине в целях осуществления своей служебной деятельности. На следующий день на участке местности в поселке Гоньба Барнаула было найдено его тело и сожженный автомобиль.

По данным СК, по подозрению в совершении убийства задержан местный житель.

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