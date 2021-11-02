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Эколог разъяснил появление сильного тумана в Москве

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Эколог Антон Хлынов объяснил происхождение очень густого тумана, который накрыл Москву и область в ночь на 2 ноября. Как рассказал специалист в беседе с «Известиями», обычно любые взвеси в атмосфере, особенно если они имеют техногенное происхождение, опасны. Опасность представляет даже слишком застойный и влажный воздух.

Хлынов разъяснил, что в таком воздухе скапливаются твердые мелкодисперсные взвеси, включая те, что техногенного происхождения.

По мнению эколога на формирование такого густого тумана в столице повлияли три фактора. Это загрязнение воздуха автомобилями. Он напомнил, что число машин в столице достигло свыше 4 млн. Еще один фактор — большое количество запечатанных земель. К ним относятся многочисленные стройки и участки земли с уничтоженным травостоем. Эксперт утверждает, что таковых много в Подмосковье.

«Чем больше этого будет, тем больше будет загрязнена атмосфера, тем больше будет таких аномалий, как сегодня, которые будут задерживать природные взвеси», — заключил Хлынов.

Ранее автомобилистов Москвы призвали быть внимательными из-за тумана. В департаменте транспорта столицы отметили, что по данным МЧС Москвы, видимость в условиях тумана составит 200-700 метров.

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