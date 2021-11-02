Диетолог Леонов рассказал, кому может навредить картофель

Диетолог Артем Леонов рассказал, при каких особенностях организма стоит воздержаться от употребления картофеля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что из-за того, что картофель имеет высокий гликемический индекс – выше 70 единиц, то его не следует употреблять людям с нарушением углеводного обмена при метаболическом синдроме и сахарном диабете.

«Также при индивидуальной непереносимости картофеля, которая тоже встречается нередко, ведь картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию», — отметил диетолог.

Он добавил, что многое зависит от микробиоты кишечника. Тем, у кого нет нарушения углеводного обмена и индивидуальной реакции на него, можно есть картофель.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева рассказала об универсальной пользе свеклы, но предупредила о возможном вреде этого корнеплода для некоторых людей.

Он подчеркнула, что пигмент бетацианин, содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом, замедляет рост злокачественных новообразований.