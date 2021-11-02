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Провизор Булыгина рассказала, как россиян обманывают в аптеках

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала, как отличить выгодную акцию от маркетингового лукавства в аптеках. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Она отметила, что в аптеке, в отличие от магазина, человек не может проверить акционный товар. По ее словам, покупателю следует поинтересоваться у сотрудников, каков срок годности лекарства, продающегося по акции: возможно, он скоро истечет.

«Акция — это маркетинговый ход. В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции в случае, когда у них подходит срок годности. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор», — отметила Булыгина.

Она отметила, что на некоторых лекарствах проставляется только дата производства. Срок годности в этом случае обозначен в инструкции внутри упаковки.

По ее словам, в аптеках также бывают и случаи, когда цену на препараты сначала завышают, а потом опускают и преподносят стоимость под видом цены по акции.

Булыгина посоветовала перед покупкой проверять цены не лекарства в интернете.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг миф о том, что современные аптечные препараты можно заменять лекарственными растениями.

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