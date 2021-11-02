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В Минздраве заявили, что в РФ развернуто рекордное количество ковидных коек

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что в стране развернуто более 290 тысяч коек для больных коронавирусом, пишут «Известия».

По словам медика, это рекордное значение по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости COVID-19, когда было открыто максимум 270 тысяч коек.

Он отметил, что резерв свободного коечного фонда уменьшился, так как в настоящее время «госпитализировано гораздо больше, чем раньше».

Также Чуланов указал, что в некоторых регионах есть примеры, когда в отдельных районах охват вакцинацией оказался настолько высок, что число госпитализаций в реанимации с тяжелыми осложнениями «снизилось в разы».

1 ноября сообщалось, что за прошедшие сутки в РФ зарегистрировали еще 40 402 новых случая COVID-19.

В общей сложности в стране с начала пандемии выявлено 8 554 192 случая коронавируса. За весь период скончались 239 693 человека, выздоровели 7 381 726 человек.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что соблюдение в нерабочие дни правил профилактики коронавирусной инфекции, позволит россиянам отпраздновать Новый год «в привычном режиме». Она отметила, что во время нерабочих дней нужно вакцинироваться от коронавируса тем жителям России, которые еще не сделали прививку.

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Коронавирус 2019-nCoV
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