«Спутник» признали словом года в России

Словом года стал «спутник». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

В институте рассказали, что в текущем году лидером по упоминаниям стало слово «спутник» — его стали употребляться в 9 раз чаще, чем ранее.

Это связано с названием отечественной вакцины от коронавируса.

Другими словам, вошедшими в топ-5 стали: «Афганистан» (его стали употреблять в 6,5 раз чаще), «Северный поток - 2» ( в 5 раз чаще), «перепись» ( в 4,6 раз чаще) и «импичмент» ( в 4 раз чаще).