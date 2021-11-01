Представитель ВОЗ в России назвала условие для окончания пандемии

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия остановится лишь в том случае, если у населения будет достаточный коллективный иммунитет. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, во всем европейском регионе, в том числе в России, за последние две недели уровень заражения повысился примерно на 18%. Коллективный иммунитет возможен только при активной вакцинации, добавила она.

Ранее сообщалось, что эффект от мер, принимаемых для профилактики коронавируса, не наступит немедленно. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова рассказала, что темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на прошлой неделе снизился и составил 8,7%. Однако, по ее словам, говорить о стабилизации ситуации пока рано, так как в 12 регионах страны фиксируется превышение среднероссийских показателей по заболеваемости на 15% и выше.

За последние сутки в России было выявлено 40 402 случая заражения коронавирусом. Днем ранее — 40 993 случая. Жертвами COVID-19 за этот период стали 1155 человек, а вылечились 23 187 пациента.